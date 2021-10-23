Разумков рассказал, чем занимается после отставки

Разумков рассказал, чем занимается после отставки
Фото: rada.gov.ua

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что после отставки у него стало меньше свободного времени, сообщает Украина 24.

Также он заявил, что продвигать предвыборные обещания лишь одной политической силы - это неправильно.

"Стало меньше свободного времени. Больше положительных эмоций, но я думаю, что это только начало - дальше будет еще меньше... Я всем занимаюсь. У меня действительно много вопросов, которые нужно решать. Много планов, которые хочу реализовать. И много тех обещаний, которые мы еще давали давно.
Не всегда это получалось делать с должности спикера, потому что спикер Верховной Рады - это спикер всей Верховной Рады. И продвигать предвыборные обещания лишь одной политической силы - это неправильно - для этого есть другие народные депутаты. Но сегодня больше времени, вдохновения, возможностей для того, чтобы наконец-то вернуться к тому, что говорили в 2019 году, что мы обещали людям. Ну, и убедить коллег, наконец, этим заниматься", - сказал он.

Напомним, 7 октября народные депутаты проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады. Соответствующее решение поддержали 284 нардепа. Разумков покинул сессионный зал под аплодисменты народных депутатов. При этом именно монобольшинство не дало необходимого для увольнения спикера количества голосов.

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