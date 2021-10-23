Составлен портрет украинского фрилансера

Фриланс меньше всего пострадал от введения карантина в Украине, и 84% специалистов это подтверждают, сообщает UBR.

При этом проектная работа является главным источником дохода для 50% фрилансеров, сказано в исследовании сервиса удаленной работы Freelancehunt.

По его итогам был определен портрет украинского фрилансера: это мужчина, 29 лет, есть собственная квартира, женат, но пока без детей, знает английский язык, занимается дизайном, на фрилансе – 6 лет.

Специалистов-женщин в этой сфере меньше – 39%. Они охотнее осваивают копирайтинг, дизайн и переводы, а мужчины – программирование, аудио/видеонаправление, а также дизайн.

По результатам опроса, 41% пользователей работают в удаленном режиме более 5 лет, тогда как в 2017-м году таких было 22%. Больше всего фрилансеров – в возрасте от 25 до 34 лет (37%). Каждому шестому – от 18 до 21 года, а после 35 – чуть менее 20%.

Высшее образование получил каждый второй фрилансер (49%), а 94% опрошенных владеют английским языком (57% – на уровне Elementary и 34% – Intermediate).

Примечательно, что у каждого третьего опрошенного есть собственный стартап, а каждый четвертый – намерен освоить новую специальность.

60% представителей дистанционных профессий завели питомцев. Самый популярный – кошка (47%).

Опрос проводился среди пользователей Freelancehunt.com с 7 по 29 сентября. Число опрошенных – 4127 человек.