У больных COVID-19 шанс выйти из реанимации составляет 50%

Врач-радиолог Александровской клинической больницы Михаил Сидоренко рассказал, что у пациентов с COVID-19 шанс выйти живым из инфекционной реанимации сейчас составляет 50 на 50.

Об этом врач-радиолог написал на своей странице в Instagram﻿.

"Шанс выйти из инфекционной реанимации живым сейчас составляет 50/50, шанс остаться живым после интубации и ИВЛ почти нулевой. Это не официальная статистика, это мои личные подсчеты составлены за месяц", — написал он.

По словам Михаила Сидоренко, сейчас складывается "уникальная ситуация": врачи предвзято относятся к больным из-за вакцинации.

"Если вы попадаете в больницу сейчас, то знайте, к вам сразу с порога будет предвзятое отношение, у вас был выбор, вы сами захотели умереть", — сказал он.

Врач также говорит, что в реанимации всегда есть места. Больницу невозможно перегрузить из-за печальной статистики - на одного поступающего пациента, всегда найдется труп.

"Кровать не успевает остыть от предыдущего пациента, это просто конвейер для трупов", — написал он.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине диагностировали COVID-19 у 23 229 человек.