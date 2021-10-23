Было три пистолета, Болдуин взял с боевыми патронами: новые факты

Ассистент режиссера на съемках фильма "Раст" Дейв Холлс был уверен в том, что пистолет, который он передал актеру Алеку Болдуину, не был заряжен боевыми патронами. Об этом, ссылаясь на представителей следствия, сообщает Интерфакс-Украина.

Всего на съемочной площадке было три пистолета, их положила на специальную тележку оружейник фильма Ханна Гутьеррес, именно оттуда Холлс и взял оружие, из которого позже Болдуин выстрелил и смертельно ранил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соусу. Голливудский актер не знал о том, в реквизитном пистолете были боевые патроны.

По словам Болдуина, он сотрудничает со следствием.

Представитель правоохранительных органов в свою очередь сообщил, что никаких обвинений в отношении актера пока не выдвинуто.

Агентство напоминает, что на съемках фильмов иногда используют оружие, способное стрелять как боевыми, так и холостыми патронами, однако даже холостые патроны могут нанести смертельное ранение при выстреле с близкого расстояния.

Накануне сообщалось, что на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико во время съемок вестерна "Раст" актер Алек Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета и ранил 42-летнюю оператора Галину Хатчинс. Ее транспортировали на медицинском вертолете в больницу, где врачи констатировали смерть. Кроме того, ранение получил режиссер Джоэл Соуса, его также доставили в больницу.