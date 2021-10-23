Rolls-Royce анонсировал "Черного призрака"

Британская компания Rolls-Royce расширит семейство моделей Black Badge. На следующей неделе состоится презентация "Черного призрака", сообщает Обозреватель.

Тизеры новинки анонсировала пресс-служба производителя. На нескольких изображениях видны тонированная фигурка Spirit of Ecstasy и стильные двухцветные диски с акцентами из углеродного волокна.

Автомобиль получил тонированную фигурку Spirit of Ecstasyс в черном хроме. Источник: Rolls-Royce

В салоне будет использоваться темно-синяя кожа, а на декоративной панели, покрытой рояльным лаком, появится звездное небо и символ бесконечности. Также для интерьера будут использоваться элементы из карбона.

На декоративной панели, покрытой рояльным лаком, появится звездное небо и символ бесконечности. Источник: Rolls-Royce

Помимо традиционных тизеров, компания задействовала художника-иллюстратора Мэйсона Лондона, который создал забавную анимацию. Он демонстрирует синие декоративные полоски на кузове и синие тормозные суппорты.

Стильные двухцветные диски с акцентами из углеродного волокна. Источник: Rolls-Royce

Появление стильных версий Black Badge началось несколько лет назад с того, что один из клиентов поделился своей "авторской" модернизацией автомобиля, в облик которого были добавлены черные акценты. Идея была воспринята в компании как руководство к действию, после чего начиная с 2016 года один за другим стали появляться Ghost, Dawn, Wraith и Cullinan в исполнении Black Badge.

Но Black Badge — это не только декор и отделка. Спецверсия получит форсированный V12 с двойным турбонаддувом, который имеет в своем арсенале 601 л.с. и 840 Нм. Также новинка получит модернизированную трансмиссию, спортивную подвеску и более эффективную тормозную систему. Изменениям подвергнутся выпускная система и усилитель руля.

Все подробности о новинке станут известны на презентации модели, которая запланирована на 28 ноября.