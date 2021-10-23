Необычные сочетания продуктов, которые помогут похудеть

Если хотите привести фигуру в порядок, но без изнурительных диет и тренажерного зала, попробуйте изменить рацион, добавив в него несколько необычных сочетаний продуктов, сообщает Комментарии.

Лимон и кофе

Многие люди пьют кофе с лимоном, такое сочетание давно уже популярное в социальных сетях. Исследователи говорят, что кофеин ускоряет метаболические процессы, а в сочетании с лимоном он уменьшает аппетит. Плюс ко всему, фрукт богат на витамин С и антиоксиданты.

Бананы и шпинат

Этот нетрадиционный микс можно воплотить во время приготовления смузи или салата. Бананы смягчат вкус шпината. Такое сочетание тоже не будет калорийным, ведь из одной чашки шпината и половины большого банана вы получите только 68 калорий, но 17 граммов углеводов, натуральный сахар и крахмал, необходимый для энергии.

Йогурт и корица

Весьма необычное, но интересное сочетание продуктов. Корица за счет своего богатого витаминного состава, обладает рядом полезных свойств, в частности улучшает метаболизм, стабилизирует уровень сахара в крови и инсулин. А натуральный йогурт — диетический продукт. Их сочетание будет способствовать уменьшению жировых отложений.