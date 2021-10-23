Меркель осознала разногласия с Путиным еще в 2001

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что при вступлении в должность не могла себе представить, что президент РФ Владимир Путин решит оккупировать Крым и развязать войну на востоке Украины, сообщает Новое время.

Об этом она сказала интервью Suddeutsche Zeitung.

"Но при вступлении в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и что на востоке Украины — практически рядом с Евросоюзом — дойдет до таких военных столкновений" , — сказала она.

Однако, по ее словам, еще в 2001 году во время выступления Путина в Бундестаге она осознала наличие серьезных разногласий с главой Кремля.