Меркель осознала разногласия с Путиным еще в 2001
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что при вступлении в должность не могла себе представить, что президент РФ Владимир Путин решит оккупировать Крым и развязать войну на востоке Украины, сообщает Новое время.
Об этом она сказала интервью Suddeutsche Zeitung.
"Но при вступлении в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и что на востоке Украины — практически рядом с Евросоюзом — дойдет до таких военных столкновений", — сказала она.
Однако, по ее словам, еще в 2001 году во время выступления Путина в Бундестаге она осознала наличие серьезных разногласий с главой Кремля.
"Мне было всегда ясно, еще тогда, когда он в 2001 году говорил в Бундестаге, что есть значительные разногласия. Для российского президента распад Советского Союза является печальным событием, мы же, напротив, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства", — рассказала Меркель.