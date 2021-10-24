Mercedes-Benz модернизировал кроссовер GLE

Немецкий Mercedes-Benz в скором времени представил обновленные кроссоверы GLE и GLE Coupe. Но пока одним специалисты работают на перспективу, другие проводят плановую модернизацию существующих моделей. В частности, обновлению подвергли дизельный GLE 300d и его купеобразную версию, сообщает Обозреватель.

С увеличением давления на автопроизводителей со стороны "зеленых" все большее число "мерседесовских" моделей подвергаются электрификации. Свежим примером стал кроссовер 300d 4Matic, который получил обновленную трансмиссию с технологией "мягкого" гибрида (mild hybrid).

Обновлению подвергли дизельный GLE 300d и его купеобразную версию. Источник: Daimler AG

Под капотом модели располагается 2-литровый четырехцилиндровый турбодизель, который развивает мощность 272 л.с. и крутящий момент 550 Нм. В сорпус трансмиссии добавили вспомогательный стартер-генератор, который помогает при старте с места, ускорении и используется для рекуперации энергии торможения. В частности, при необходимости резко ускориться он добавляет в арсенал кроссовера 20 "лошадок" и дополнительные 200 Нм крутящего момента.

Эта гибридная "надстройка" позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,8 секунды, а максимальная скорость достигает 230 км/ч. Кроме того, модель потребляет меньше топлива. В смешанном цикле WLTP автомобиль расходует менее 7 л на 100 км пробега.

Салон кроссовера GLE 300d. Источник: Daimler AG

Кроме того, в процессе модернизации кроссовер получил новую раздаточную коробку Torque on Demand с многодисковой муфтой и электронным управлением. Благодаря этому между осями можно распределять от 0 до 100% момента, в то время как прежняя "раздатка" имела фиксированное соотношение 50:50. Это должно помочь улучшить динамику, особенно на поворотах.

В настоящее время модели доступны для заказа, и они должны поступить в европейские дилерские центры в следующем месяце. Цены начинаются с 75 053 евро для GLE и 79 183 евро для GLE Coupe.