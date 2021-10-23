Ученые объяснили уменьшение мозга современного человека

Человеческий мозг в процессе эволюции дважды увеличивался, а затем уменьшился в размере 3000 лет назад. Объяснение этому факту нашли благодаря изучению сообществ муравьев, сообщает Корреспондент.

Ученые из США выяснили, что человеческий мозг резко увеличился в размерах 2,1 и 1,5 миллиона лет назад, а затем три тысячи лет назад снова уменьшился. По мнению экспертов, это произошло с расширением коллективного разума в человеческих сообществах, говорится в статье Frontiers in Ecology and Evolution.

Анализ 985 ископаемых и современных черепов человека подтвердил, что человеческий мозг увеличивался в размерах в течение плейстоцена, а затем, в голоцене, неожиданно уменьшился.

"Удивительный факт заключается в том, что наш мозг меньше по сравнению с мозгом наших плейстоценовых предков. Почему наш мозг уменьшился в размерах, было большой загадкой для антропологов", – заявил один из авторов статьи доктор Джереми Де Сильва из Дартмутского колледжа.

Объяснение этому факту нашли в процессе изучения размеров и структуры колоний различных видов муравьев. Ученые обнаружили, что мозг муравьев в высокоорганизованных колониях меньше в отношении к размерам тела, чем в низкоорганизованных сообществах.

По их мнению, в социальных группах муравьев, где существует четкое разделение обязанностей, а принятие решений передано на уровень коллективного разума, мозг насекомых уменьшился в размерах, чтобы стать более энергоэффективным. Несмотря на то, что сообщества муравьев и людей во многом отличаются, у них существуют общие социальные черты, такие как групповое принятие решений, разделение труда и совместное производство продуктов питания.

Эти особенности появились в группах людей не сразу, а примерно на рубеже плейстоцена и голоцена, когда наши предки перешли к племенному социальному укладу.