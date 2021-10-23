Ирина Билык после развода снова заинтриговала поклонников

Украинская певица Ирина Билык, которая недавно развелась со своим супругом Асланом Ахмадовым, заявила, что в ее жизни обязательно будет еще одна свадьба, сообщает УНИАН.

По словам звезды, она с новым избранником закатит настоящую веселую свадьбу, на которую пригласит всех своих родных и друзей. Вот только принца на белом коне пока нет.

"Хочу сказать всей Украине, что свадьба будет в моей жизни обязательно. Я хочу неожиданную свадьбу и очень веселую. Я приглашаю всех звезд, всех, кого уважаю и люблю на украинской сцене. Но пока что нет избранника. Когда он появится – я всем скажу" , - сказала Билык в программе ЖВЛ.

Кроме того, артиста назвала причину развода с Асланом, от которого воспитывает сына Табриза. К слову, мальчик очень похож на своего отца.