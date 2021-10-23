В Луганской области выявили схрон с боеприпасами

В заброшенном здании на окраине одного из городов Луганской области обнаружили схрон с боеприпасами. Схрон выявлен в рамках проведения контрдиверсионных мероприятий, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Операцию провела межведомственная группа в составе представителей Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции и СБУ.

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В ходе обыска правоохранители обнаружили около 386 патронов к стрелковому оружию различного калибра, 2 выстрела для подствольного гранатомета и 1 ручную гранату. Средства поражения изъяты для их дальнейшей ликвидации.

По данному факту Нацполицией внесены сведения в единый учет по ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Продолжаются соответствующие уголовно-процессуальные мероприятия.