Тейлор Свифт внезапно завела страницу в российской соцсети

Популярная американская поп-певица Тейлор Свифт неожиданно завела страницу в социальной сети "Вконтакте". Знаменитость призвала подписываться на нее и слушает ее музыку, сообщает Обозреватель.

Соответствующее видео она опубликовала на личной странице во "Вконтакте".

"Привет, с вами Тейлор. Следите за моей страницей и слушайте мою новую музыку, спасибо" , – сказала в видеообращении певица.

Судя по датам публикаций в социальной сети, певица завела страницу совсем недавно, 15 октября. В первом своем посте Тейлор рассказала о новой песни, которая выйдет 12 ноября этого года.

Видеоролик, в котором сообщила о том, что она создала страницу в "Вконтакте" она опубликовала 22 октября.

Отметим, что на страницу Тейлор Свифт уже подписаны более 2,7 тысяч человек.