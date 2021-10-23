Одесский крематорий работает на пределе: умерших везут из других областей

Нагрузка на одесский крематорий выросла до показателей весны прошлого года — ежедневно здесь сжигают до сорока тел умерших, сообщает Думская.

Фото: Думская

У стен объекта он застал сразу четыре траурных процессии и, соответственно, четыре катафалка. Все сотрудники похоронных агентств были одеты в защитные костюмы, то есть кремировали умерших от COVID-19.

"Мы работаем в штатном режиме, — рассказал нам директор крематория Владимир Букач. — Количество кремаций такое же, как в апреле-мае прошлого года, в среднем сорок кремаций в день. Мы были готовы к этому пику и справляемся. На прощание выделяется двадцать минут. Разница только в том, что сейчас одна группа может прощаться в зале, а другая — на улице. До пика люди могли выбрать время, чаще всего выбирали в районе обеда и прощались. Сейчас весь день расписан по минутам".