Снова топлес: Ирина Шейк снялась в рекламе

Известная манекенщица показала кадры пикантной фотосессии для косметического бренда Alo Wellness, сообщает Корреспондент.

Российская супермодель Ирина Шейк взволновала поклонников новыми соблазнительными снимками в Instagram.

На опубликованных черно-белых кадрах 35-летняя манекенщица предстала топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой.

Ирина Шейк в рекламе Alo Wellness instagram.com/irinashayk

Таким образом она рекламировала средства по уходу за телом калифорнийского бренда Alo Wellness.

Снимок собрал более 290 тысяч лайков и множество восхищенных комментариев.

Отметим, что Ирина не впервые продвигает продукцию косметической марки и уже снималась для нее в откровенных образах.

Напомним, несколько дней назад Шейк поделилась кадрами фотосессии для обувного бренда Jimmy Choo, на которых также позировала топлес.

Ирина Шейк в рекламе Alo Wellness instagram.com/irinashayk