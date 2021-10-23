Снова топлес: Ирина Шейк снялась в рекламе
Известная манекенщица показала кадры пикантной фотосессии для косметического бренда Alo Wellness, сообщает Корреспондент.
Российская супермодель Ирина Шейк взволновала поклонников новыми соблазнительными снимками в Instagram.
На опубликованных черно-белых кадрах 35-летняя манекенщица предстала топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой.
Таким образом она рекламировала средства по уходу за телом калифорнийского бренда Alo Wellness.
Снимок собрал более 290 тысяч лайков и множество восхищенных комментариев.
Отметим, что Ирина не впервые продвигает продукцию косметической марки и уже снималась для нее в откровенных образах.
Напомним, несколько дней назад Шейк поделилась кадрами фотосессии для обувного бренда Jimmy Choo, на которых также позировала топлес.