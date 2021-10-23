Ворскла - Шахтер: где смотреть матч 23 октября
Список трансляций поединка чемпионата Украины. Игру между Ворсклой и Шахтером можно будет посмотреть на ТВ и в Интернете, сообщает Сегодня.
12-й тур чемпионата Украины по футболу сегодня продолжится в Полтаве. Встречаются Ворскла и Шахтер.
Где смотреть?
Игру в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". В Интернете смотреть поединок можна на Oll.tv. Начало трансляции в 17:00.
Кто фаворит?
Согласно котировкам букмекерских контор, вероятность исхода встречи такая: победа Ворсклы – 11%, ничья – 17%, победа Шахтера – 72%.
Турнирное положение. Между командами два очка разницы. Если выиграет Ворскла, то команда выйдет на второе место в УПЛ. В случае победы "горняков", они возглавят турнирную таблицу минимум до матча Динамо – Днепр-1.