Ворскла - Шахтер: где смотреть матч 23 октября

Список трансляций поединка чемпионата Украины. Игру между Ворсклой и Шахтером можно будет посмотреть на ТВ и в Интернете, сообщает Сегодня.

12-й тур чемпионата Украины по футболу сегодня продолжится в Полтаве. Встречаются Ворскла и Шахтер.

Где смотреть?

Игру в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". В Интернете смотреть поединок можна на Oll.tv. Начало трансляции в 17:00.

Кто фаворит?

Согласно котировкам букмекерских контор, вероятность исхода встречи такая: победа Ворсклы – 11%, ничья – 17%, победа Шахтера – 72%.

Турнирное положение. Между командами два очка разницы. Если выиграет Ворскла, то команда выйдет на второе место в УПЛ. В случае победы "горняков", они возглавят турнирную таблицу минимум до матча Динамо – Днепр-1.