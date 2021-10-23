В Германии зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

Недельный показатель заражений COVID-19 в Германии достиг в субботу рекордных с мая значений - 100 случаев инфицирования на 100 тыс. человек, сообщает Интерфакс.

Неделей ранее этот показатель составлял 67,7 случая на 100 тыс. человек.

По словам представителя министерства здравоохранения Германии Оливера Эвальда, рост заболеваемости за прошедшие семь дней зафиксирован практически в каждой возрастной группе.

За последние сутки в Германии выявлено 15 145 новых случаев заражение COVID-19, 86 пациентов скончались от последствий заболевания.

Полную вакцинацию прошли в Германии более 66% населения, или около 83 млн человек. Первую дозу вакцины от COVID-19 получили почти 70% населения страны.