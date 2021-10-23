Венедиктова пригрозила продавцам и покупателям фейковых COVID-сертификатов

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что люди, покупающие и продающие поддельные COVID-сертификаты, не должны ждать от нее пощады.

Об этом Ирина Венедиктова написала в Facebook﻿.

"Предупреждаю, от меня пощады не ждите. Я довела эту позицию всем без исключения прокурорам — такие производства мы с вами берем под личный контроль и методично доводим до приговоров", — написала она.

По мнению Венедиктовой, поддельные COVID-сертификаты "часто превращаются в свидетельства о смерти" .

"Есть такие нарушения закона, которые почему-то кажутся мелкими, но в итоге приводят к непоправимому. Я говорю о тех негодяях, которые торгуют человеческими жизнями. Они, правда, уверовали в то, что продают всего-навсего бумажки — сертификаты о вакцинации. Но эти, как они наивно полагают, бумажки часто превращаются в свидетельства о смерти", — сказала она.

Генпрокурор добавила, что "фейковые сертификаты — игра в рулетку с полным барабаном" .