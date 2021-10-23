Барселона - Реал Мадрид: где смотреть матч чемпионата Испании

24 октября "Барселона" примет мадридский "Реал" в рамках десятого тура чемпионата Испании по футболу, сообщает УНИАН.

Барселона - Реал: где смотреть поединок

Противостояние принципиальных соперников покажет в прямом эфире медиасервис MEGOGO. Также трансляция будет доступна на платформе "Volia TV".

Начало встречи - в 17.15.

"Барселона" - "Реал" Мадрид: перед матчем