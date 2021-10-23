Под Ровно селяне убегали от медиков огородами и спускали собак

В селе Большая Омеляна, что в Ровенской области обнаружили вспышку полиомиелита. В частности, болезнь обнаружили у полуторагодовалого ребенка, а затем у шести его братиков и сестричек. В результате малыша парализовало, пишет Тетяна Самарук, РБК-Украина.

Главный санитарный врач Ровенской области Роман Сафронов рассказал, что встречался с жителями села, где у полуторагодовалого мальчика и в его семье обнаружили полиомиелит и говорил с ними о необходимости вакцинации. Также он пытался донести тезис, что "отношение к вакцинации населения – один из признаков уровня цивилизованности общества".

Также он добавил, что врачи общей практики, медсестры, эпидемиологи персонально донесли информацию и развеять опасения у каждого из родителей. В конце концов удалось собрать информацию обо всех детях в возрасте до 5 лет, проживающих на территории ОТГ.

"Что у нас было? - закрытые перед носом ворота, побег огородами, отпуск на двор собак, словом – цивилизацию во всей красе. То, что работа медиков населением не ценится - давно не удивляет, но не нужно говорить об отсутствии диалога или разъяснительной работы, когда руководство громады организует встречу в оптимальное для жителей села время, которая игнорируется" , - сказал он.

Врач объяснил, что люди в больницы не приходят, домой не пускают и на встречи в сельсовет не появляются.

"Даже в интернете лень найти информацию об одной из самых безопасных вакцин, которая используются от страшной болезни, лучше постить котиков в Сети чем переживать риски для собственного ребенка" , - добавил Роман Сафронов.

Что такое полиомиелит

Это острое инфекционное заболевание, которое вызывается полиовирусом. Он распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, особенно через зараженную пищу и воду. Вирус проникает в организм через рот, попадает в кровь и поражает нервную систему, часто вызывая пожизненный паралич.