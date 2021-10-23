Украина поднялась на второе место в мире по смертности от коронавируса

Украина за последние сутки переместилась с четвертого на второе место в мире по количеству новых летальных случаев Covid-19 – умерли 483 человека. Это следует из данных статистического ресурса Worldometers, который отслеживает основные мировые события, сообщает UBR.

Нашу страну опередила только Россия с показателем смертей в 1075, которая поднялась со второго места. Замыкает тройку антилидеров Румыния, где скончались 437 человек. Накануне она была на шестой.

В десятку также вошли Мексика (+284), Иран (+124), Польша (+75), Таиланд (+74), Филиппины (+65), Грузия (+42) и Армения (+31).

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом Румыния повторно введет ночной комендантский час и сделает Covid-сертификаты обязательными для посещения большинства общественных мест с 25 октября. Также решено отправить школьников на каникулы на две недели.