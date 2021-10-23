Французская компания по киберзащите Thales откроет офис в Украине

Французская Thales, специализирующаяся на разработке высокотехнологичной продукции для обороны и безопасности, аэрокосмической промышленности и транспортировки намерена открыть офис в Украине, сообщает Интерфакс-Украина.

У Thales уже есть офисы и научно-исследовательские центры в 56 странах мира.

Во время встречи Михаила Федорова с представителями компании Thales в Париже, стороны обсудили создание цифровых документов и кибербезопасности на основе искусственного интеллекта.