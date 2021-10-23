Молдова будет искать альтернативу поставкам газа из России

Молдова будет искать альтернативных поставщиков, чтобы обеспечить страну газом и диверсифицировать поставки. При этом Кишинев намерен продолжить переговоры с Москвой и добиться дополнительной скидки, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Мы хотим очередной раунд переговоров с "Газпромом". Заодно будем искать альтернативных поставщиков, чтобы в стране был газ и диверсифицировать источники поставок" , - написал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну в своем Facebook.

Спыну добавил, что в ходе переговоров в Москве "Газпром" выдвигает невыгодное для Молдовы ценовое предложение. По его словам, предлагаемая российской стороной стоимость газа включает финансовые и нефинансовые условия, а также выплату в ограниченные сроки долга. При этом цена оказывается выше предложения на международном рынке газа.