Пункты вакцинации на вокзалах назвали профанацией

Главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцинация уже не остановит ухудшение эпидситуации в регионе, сообщает НикВести.

Светлана Федорова подчеркнула, что на данный момент Николаевщина находится среди лидирующих областей по темпам вакцинации.