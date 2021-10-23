В Латвии больше всего заражений Covid-19 в возрастной группе от 10 до 19 лет

В настоящее время самая высокая заболеваемость Covid-19 в Латвии наблюдается в возрастной группе от 10 до 19 лет, свидетельствуют выводы, полученные в результате анализа данных Центра профилактики и контроля заболеваний, сообщает Делфи.

В этой группе за последние 14 дней было выявлено 5345 случаев.

Второе по величине количество заболевших (5047) было зарегистрировано в возрастной группе от 30 до 39 лет, а третье (4726) — в группе от 40 до 49 лет.

Всего в этих трех возрастных группах было зарегистрировано более половины или 15 118 новых случаев Covid-19. Расчеты агентства LETA показывают, что за последние две недели общее количество заболевших в Латвии достигло 29 141 человек.

Самый низкий показатель новых заражений (2106) зафиксирован в группе от 70 лет, среди людей от 60 до 69 лет в течение двух недель заболели 2784 человека. За ним следует группа от 20 до 29 лет, в которой двухнедельный показатель новых инфицированных составил 2346 человек.