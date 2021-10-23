Зеркаль о "транзитной" скидке: поможет энергобезопасности Украины

Скидка на транзит газа из РФ касается только дополнительных объемов, да и вообще, выгоду от скидки получает продавец, сообщает Укринформ.

Так советник министра энергетики Елена Зеркаль прокомментировала вчерашнее решение СНБО о введении скидки на прокачку российского газа в ЕС, передает Укринформ.

«Как и во время рождественских распродаж, выгоду от скидки получает продавец, а не покупатель. Этот ход на самом деле может помочь Украине в вопросе энергетической безопасности. И не только во время отопительного сезона, но и в долгосрочной перспективе», - подчеркнула Зеркаль.

Отмечается, что важно помнить: предложение касается только дополнительных объемов газа, цену на прокачку по действующему контракту никто не собирается менять.

Несмотря на кризис, Россия использует украинскую газотранспортную сеть только на треть, подчеркнула советник министра, поэтому увеличение поставок газа - это общий интерес Украины и ЕС.