"Газпром" пригрозил прекратить поставки газа в Молдову

Компания "Газпром" пригрозила прекратить поставки газа в Молдову. Российский монополист потребовал от молдавской стороны погасить долги, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то "Газпром" остановит поставки газа в Молдову" , - цитирует агентство представителя "Газпрома" Сергея Куприянова.

По его словам, долг Молдовы составляет 709 млн долларов. Он обвинил молдавских представителей в том, что они не хотят признавать накопившуюся задолженность и требуют скидку на газ.

Напомним, молдавская делегация в Москве 22 октября не смогла договориться об условиях контракта о поставках газа с "Газпромом".