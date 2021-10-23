Из Кабмина уволят двух министров: нардеп назвала фамилии

В Кабинете министров Украины вскоре будут назначены новые министры экологии и обороны вместо Романа Абрамовского и Андрея Тарана, сообщает Украина 24.

Об этом сообщила в эфире программы "Сегодня Вечером" народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко.

По ее словам, реальных кадровых изменений следует ожидать на следующей пленарной неделе, или через пленарную неделю.

"Мы можем говорить реально о двух кадровых изменениях в правительстве. Это Министерство экологии, хотя на сегодняшний день определяемся с кандидатом. Есть целых пять кандидатов на должность министра экологии, все они достойные, опытные. Но еще президент и фракция будут определяться среди этих кандидатов. И второй кандидат на вылет - министр обороны. Что касается Министерства обороны - и Офис президента, и наша фракция достаточно однозначны, потому, что министр должен быть более активным... учитывая, что у нас продолжаются военные действия. У нас война на востоке, поэтому здесь кадровая замена просто необходима, она давно назрела, но был вопрос с поиском достойного кандидата, чтобы не менять министра каждые несколько месяцев" , - сообщила она.

Комментируя слухи, что на должность министра обороны претендует "слуга народа" Ирина Верещук, Янченко отметила:

"Хочу сказать, что еще нет окончательного кандидата на министра обороны. Есть несколько кандидатов, которых сейчас рассматривают".

По ее словам, принципы команды Владимира Зеленского заключаются в том, что все должны выкладываться по полной:

"Все должны делать свою работу максимально хорошо. Если к определенному министру возникают определенные проблемы, то вопрос о замене такого министра может быть поставлен достаточно быстро. Но с другой стороны у того или иного министра тоже будет возможность и время для того, чтобы скорректировать свою работу, показать результат и т.п.".