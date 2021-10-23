Мэр Житомира зовет горожан выходить на протест к "Житомиргазу"

АО «Житомиргаз» намерено поднять тариф на распределение газа в 2,5 раза вопреки позиции правительства и президента. Чтобы объявить намерение о повышении тарифа, «Житомиргаз» планирует собрать общественные слушания, сообщает Житомир.info.

«В понедельник, 25 октября, в 11:00 АО «Житомиргаз» планирует собрать общественные слушания и объявить о намерении поднятия тарифа. Речь идет об оплате за распределение природного газа (транспортировку), который «Житомиргаз» собирается поднять в 2,5 раза», - говорится в сообщении.

Горсовет приводит такой пример: сегодня цена за транспортировку газа для населения и предприятий составляет 2, 016 грн, в случае поднятия тарифа, она возрастет до 5,028 грн за метр кубический.

«Если в среднем семья зимой использует 200-300 кубов газа в месяц (а это 2000-3000 грн в денежном эквиваленте), то нагрузка на кошелек потребителя возрастет автоматически на 600-900 гривен в месяц», - объясняют в горсовете.

«Предприятие «Житомиртеплокоммунэнерго» сознательно не поднимает цену на теплоснабжение, чтобы избежать нагрузки на конечного потребителя, на каждого конкретного человека. А монополист закладывает себе в тариф 334 миллиона прибыли» - комментирует ситуацию Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

Отмечается, что для теплокоммунэнерго такой шаг приведет к тому, что запланированные начисления в 110 млн грн вырастут до 275 000 000 в следующем году. По словам заместителя городского головы Сергея Кондратюка, такая нагрузка на бюджет общины означает полное отсутствие финансирования дорог, скверов, парков и т.