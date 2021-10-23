В Киеве за несоблюдение карантина оштрафовали владельца ресторана

В субботу за несоблюдение карантинных ограничений по противодействию распространения Covid-19 оштрафовали владельца ресторана на ул. Малая Житомирская в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

"Один из примеров того это проверка ресторана на улице Малая Житомирская по жалобе неравнодушных киевлян... За результатом проверки работники полиции составили протокол об административном правонарушении по части первой статьи 43-3 Кодекса Украины об административном правонарушении. Владельцу заведения грозит штраф от 17 тыс. грн до 170 тыс. грн. Окончательное решение за судьями" – написал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на своей странице в Фейсбуке.

Он сообщил, что Комиссия провела проверку заведения и выявила нарушения, в частности, несоблюдение масочного режима как посетителям, так и персоналом, отсутствия маркировки для соблюдения социальной дистанции в очереди, не выполнение регулярной влажной уборки помещений, мытья и дезинфекции поверхностей, не проведения температурного скрининга посетителей и работников перед началом рабочей смены, расположения столов ближе 1,5 метров и размещения за ними более четырех человек.

Также по словам Радуцкого, с 26 октября в "красную" зону переходят еще две области - Ровенская и Николаевская, а со вторника жесткие карантинные ограничения будут действовать в семи регионах.

Вместе с тем, он отметил, что Киев пока соответствует показателям "оранжевой" зоны, но в ближайшие дни из-за ухудшения эпидситуации может оказаться в "красной" зоне. В КГГА прогнозируют, что ввести жесткие ограничения придется с 27 октября.