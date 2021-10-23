Украинцы массово вакцинируются, в очередях - хаос

В пунктах прививок образовались очереди. Источник: Volodymyr Ariev / Facebook

Украинцы массово ринулись вакцинироваться против коронавируса, из-за чего в пунктах прививок образовались большие очереди. Ждать приходится более пяти часов, сообщает Обозреватель.

Об этом написал народный депутат партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев на своей странице в Facebook в субботу, 23 октября. Он опубликовал фото пункта прививок в одном из торговых центров в Киеве.

По его словам, чтобы получить вакцину от COVID-19 в пункте образовались две очереди. Первая – из тех, кто записался через приложенияHelsi, а вторая – из тех, кто не записывался и ждал до последнего.

При этом в Министерстве здравоохранения обязали вакцинировать всех, однако не объяснили персоналу, как организовать микс из обеих категорий, сообщил нардеп.

"В результате – хаос. Очередь без всякой социальной дистанции, все уставшие, злобно шутят, возмущены" , – рассказал Арьев.

По его словам, те, кто записались, ждут 5-6 часов от указанного в Helsi времени. Незаписанные так же. При этом, как отметил нардеп, еще несколько недель назад в тех же пунктах было пусто.

В пунктах прививок образовались очереди. Источник: Volodymyr Ariev / Facebook