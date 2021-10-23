Во Львове госпитализировали 15-летнего ребенка с острым инсультом

Вертолет возле Львовского областного центра экстренной медицинской помощи. Источник: suspilne.media

В субботу, 23 октября, в медицинский центр Львова с Добромиля госпитализировали 15-летнего парня с острым инсультом. Чтобы как можно быстрее доставить ребенка в больницу привлекли медицинскую авиацию – вертолет, сообщает Обозреватель.

Подростка эвакуировали из городской больницы Добромиля, который находится в 95 км от Львова в Самборском районе.

У юноши диагностировали почечную недостаточность. Кроме того, медики подозревают у него острый мозговой инсульт.

"Было принято решение госпитализировать его в Западноукраинский специализированный медицинский центра" , — рассказала Андреева.

За подростком срочно подняли в воздух вертолет. Чтобы эвакуировать ребенка, в Добромиле вертолет приземлился на стадионе. А уже во Львове – вблизи Больницы скорой помощи. Оттуда скорая перевезла парня в медцентр, который находится на улице Днистерской.

15-летнего парня с подозрением на инсульт доставили в больницу во Львове на медицинском вертолете. Источник: suspilne.media

Стоит отметить, что проект по аэромедицинской эвакуации на Львовщине стартовал в апреле 2021 года. Сначала людей транспортировали вертолетом чрезвычайников. Однако в июне его забрали на плановое техническое обслуживание и полеты прекратились до 1 октября, когда эвакуацию восстановили. На этот раз вертолет предоставила полиция.

Проект финансирует полиция совместно с Минздравом. Он включает 7 западных областей: Львовскую, Закарпатскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Ровенскую, Черновицкую и Тернопольскую. Специальные медицинские бригады и экипажи вылетают на вызовы в экстренных случаях.

До конца этого года на проект с аэромедицинской эвакуации выделили около 15 млн гривен.