Названа главная проблема нового отопительного сезона
В новом отопительном сезоне Украине хватит имеющихся запасов газа, впрочем, без проблем не обойтись. Они могут возникнуть из-за сложностей с транзитом российского голубого топлива. Такое мнение высказал эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко, сообщает УНИАН.
Энергокризис, по его словам, начался не по вине Украины, он является общемировым. Прогноз на предстоящий сезон у эксперта оптимистичный.
"18 млрд кубов газа - достаточно, чтобы средней холодности зиму пройти. Правда, для того, чтобы было нормальное газопотребление зимой из трубы, надо, чтобы был транзит - хотя бы 40 млрд кубов годового объема, поскольку в восточных регионах построено энергопотребление таким образом, что отбирается из транзитного газа объем и компенсируется на западе, поскольку когда в прямом режиме работает газопровод, все хранилища на западе находятся, и они не могут подать в восточные регионы газ", - пояснил он, добавляя, что с этой целью делают "замещающую" схему.
"Это не воровство газа - мы компенсируем, просто так построено. Поэтому, если не будет транзита, придется разворачивать ГТС на реверс, как это было в 2009 году, и докупать в Европе необходимые объемы", - говорит Дяченко.
Он также поясняет, что наладить реверс в сложившейся ситуации сложно, но возможно.
"Надо развернуть компрессорные станции. Другое дело - если одумаются и захотят транзит, придется снова разворачивать. Это штука непростая и стоит денег. Поэтому лучше, чтобы сохранился реальный транзит через Украину, и чтобы все нормально работало", - отмечает эксперт.