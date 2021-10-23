Названа главная проблема нового отопительного сезона

В новом отопительном сезоне Украине хватит имеющихся запасов газа, впрочем, без проблем не обойтись. Они могут возникнуть из-за сложностей с транзитом российского голубого топлива.﻿ Такое мнение высказал эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко, сообщает УНИАН.

Энергокризис, по его словам, начался не по вине Украины, он является общемировым. Прогноз на предстоящий сезон у эксперта оптимистичный.

"18 млрд кубов газа - достаточно, чтобы средней холодности зиму пройти. Правда, для того, чтобы было нормальное газопотребление зимой из трубы, надо, чтобы был транзит - хотя бы 40 млрд кубов годового объема, поскольку в восточных регионах построено энергопотребление таким образом, что отбирается из транзитного газа объем и компенсируется на западе, поскольку когда в прямом режиме работает газопровод, все хранилища на западе находятся, и они не могут подать в восточные регионы газ" , - пояснил он, добавляя, что с этой целью делают "замещающую" схему.

"Это не воровство газа - мы компенсируем, просто так построено. Поэтому, если не будет транзита, придется разворачивать ГТС на реверс, как это было в 2009 году, и докупать в Европе необходимые объемы" , - говорит Дяченко.

Он также поясняет, что наладить реверс в сложившейся ситуации сложно, но возможно.