На Канарах произошло новое землетрясение, часть вулкана обрушилась
На испанском острове Ла-Пальма в субботу, 23 октября, произошло мощное землетрясение, специалисты оценили его магнитуду в 4,9. Явление стало самым мощным за последние несколько месяцев, сообщает Обозреватель.
Из-за него частично обрушился главный конус вулкана Кумбре-Вьеха, который продолжает извергаться на острове.
Как отмечается, после землетрясения лава стала выходить на поверхность интенсивнее.
Научный комитет Специального плана защиты от вулканических рисков Канарских островов (Pevolca) подтвердил это обстоятельство. Его представитель Мигель Анхель Моркуенде отметил, что очаг землетрясения находится на северо-западе, его глубина – 38 км.