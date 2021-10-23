На Канарах произошло новое землетрясение, часть вулкана обрушилась

На испанском острове Ла-Пальма в субботу, 23 октября, произошло мощное землетрясение, специалисты оценили его магнитуду в 4,9. Явление стало самым мощным за последние несколько месяцев, сообщает Обозреватель.

Из-за него частично обрушился главный конус вулкана Кумбре-Вьеха, который продолжает извергаться на острове.

Как отмечается, после землетрясения лава стала выходить на поверхность интенсивнее.

Обрушился главный конус вулкана. Источник: Скриншот

Научный комитет Специального плана защиты от вулканических рисков Канарских островов (Pevolca) подтвердил это обстоятельство. Его представитель Мигель Анхель Моркуенде отметил, что очаг землетрясения находится на северо-западе, его глубина – 38 км.