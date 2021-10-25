"Маска" 2 сезон 1 выпуск: кто выбыл из шоу

В 1 выпуске 2 сезона шоу "Маска" выступили 7 загадочных персонажей. Они потрясли яркими костюмами и оригинальными номерами. Однако, одному из участников пришлось показать истинное лицо и покинуть шоу навсегда. Кто это был – узнавайте далее, сообщает 24 Канал.

Еженедельно на шоу "Маска" зрители и звездные детективы будут голосовать за любимцев. После выступления четырех участников состоялось первое голосование. Выбор пришлось делать между Роботом, Баяном, Котиком и Феей. Первой маской в номинации на разоблачение стала маска "Баян. Именно она набрала наименьшее количество голосов.

Во втором голосовании выбирали между Поросенком, Госпожой Жирафом и Летучей мышью. Еще одним номинантом на разоблачение стала Летучая мышь.

Решающий выбор делали зрители в зале. Они захотели, чтобы в первом выпуске второго сезона "Маски" свое лицо показал Баян. Оказалось, что под этим феерическим костюмом скрывалась мама Верки Сердючки – Инна Белоконь.