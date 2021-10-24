Курс валют НБУ на 24 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 24 октября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 23 октября, остается стабильным на уровне 26.29 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 24 октября 2021 года.
Евро не изменился, и его курс составил 30.58 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 24 октября 2021 года.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.74 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 24 октября 2021 года.
Курс фунта стерлингов не изменился и составил 36.25 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 24 октября 2021 года.
Курс швейцарского франка не изменился и составил 28.68 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 24 октября 2021 года.
Курс польского злотого не изменился и остается на уровне 6.65 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 24 октября 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.291800
|EUR
|Евро
|30.577400
|RUB
|Рубль
|0.373850
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.251100
|CHF
|Швейцарский франк
|28.676200
|PLN
|Польский злотый
|6.653600