Курс валют НБУ на 24 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 24 октября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 23 октября, остается стабильным на уровне 26.29 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 24 октября 2021 года.

Евро не изменился, и его курс составил 30.58 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 24 октября 2021 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.74 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 24 октября 2021 года.

Курс фунта стерлингов не изменился и составил 36.25 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 24 октября 2021 года.

Курс швейцарского франка не изменился и составил 28.68 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 24 октября 2021 года.

Курс польского злотого не изменился и остается на уровне 6.65 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 24 октября 2021 года.