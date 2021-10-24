Украинские звезды, которые не гонятся за роскошной жизнью

Звездная жизнь далеко не у всех знаменитостей роскошная. Ведь многие отказываются от лишних расходов на одежду, еду, дорогие машины и квартиры. Вместо этого они вкладывают средства в благотворительность, бизнес-проекты или в воспитание и обучение детей, сообщает Обозреватель.

Узнайте в материале о том, кто из украинских звезд несмотря на бешеную популярность не стал транжирить деньги.

1. Михаил Хома

Фронтмен группы "DZIDZIO" признался, что раньше часто покупал много продуктов, которые длительное время лежали в холодильнике, а затем отправлялись в помойку. По словам артиста, это было связано с тем, что он шел за продуктами после работы с чувством безумного голода. Теперь звезда понимает, что не стоит тратить лишние средства на еду: "Нужно покупать столько, сколько ты съешь. И на одежду – то же самое, потому что завтра это все станет ненужным".

Михаил Хома экономит на продуктах питания. Источник: instagram.com/dzidzio

2. Александр Пономарев

Народный артист Украины в одном из интервью рассказал, что никогда не тратил лишние средства на еду и одежду. Он не соблазняется на дорогие покупки. Исключение – костюмы для концертов и публичных выступлений. Александр считает, что нет необходимости в том, чтобы транжирить.

Пономарев экономит на одежде и пище. Источник: instagram.com/ponomaryovoleksandr

3. Ольга Сумская

Долгое время Ольга была шопоголиком, а после карантина стала реже покупать одежду. Если же нужно выйти на сцену в роскошном наряде и украшениях – артистка берет его в аренду. Иногда получает материальные вознаграждения за размещение в Instagram рекламы: "Нужно и небольшие бренды поддерживать, чтобы был взаимообмен. Я их поддержу – и меня как-то поддержат".

Сумская берет одежду в аренду. Источник: instagram.com/olgasumska

4. Артем Пивоваров

По словам Артема, такого экономного артиста, как он, в украинском шоубизе не найти. Ведь он не ест мясо и практически каждый раз предпочитает трапезу дома. Собравшись с друзьями, звезда не употребляет алкоголь. Только на праздники. После концертов он откладывает средства на студийные инструменты и "фишки", съемки клипов и рекламу. Для отдыха Пивоваров не всегда выбирает поездки за границу: его вполне устраивает и релакс в Украине (например, в Буковеле).

Пивоваров постоянно откладывает средства на клипы и музыкальные инструменты. Источник: instagram.com/pivovarovmusic

5. Светлана Лобода

Певица не тратит много денег на брендовую одежду. Часто носит вещи "не первой линии", которые тоже качественные. Она, как правило, берет вещи в масс-маркете, где покупают и незвездные украинцы. Но стоит заметить, что для концертов Лободе все же приходится выкладывать немалые суммы, ведь костюмы шьют на заказ.

Лобода покупает вещи в масс-маркетах. Источник: instagram.com/lobodaofficial

6. Травести-дива Монро

Монро до пандемии не подсчитывала свои заработки. А в 2020 году она сосредоточилась на собственных затратах. Выписала все: от того, сколько платит за зубную пасту до того, сколько съедает гречки в месяц. Несколько лет назад звезда тратила ежемесячно в среднем 500 долларов на коммунальные услуги, уход и питание. Это без путешествий и развлечений. Сейчас стала меньше тратить не только на еду, но и на одежду. Травести-диве нравится жить "в режиме здоровой экономии".