Возле студенческого кампуса в США устроили стрельбу

В американском штате Дорджия возле студенческого кампуса неизвестные устроили стрельбу. В результате погиб один человек и еще семеро получили ранения, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Сообщается, что стрельба произошла на вечеринке возле кампуса университета Форт-Вэлли. В результате погиб один человек, который не был студентом. Еще семь человек получили ранения, они находятся в стабильном состоянии. Полицейские обращаются в свидетелям за помощью, чтобы установить тех, кто устроил стрельбу.

Напомним, ранее в Луизиане произошла стрельба на территории Государственного университета Грэмблинга, в результате погиб по меньшей мере один человек, еще несколько получили ранения.