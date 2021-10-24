Врач предупредил об угрозе коллапса медсистемы Украины

В Украине катастрофическая ситуация по госпитализациям пациентов с коронавирусом COVID-19 – в субботу, 23 октября количество госпитализированных достигло рекордной отметки – 5 924 человека, сообщает УНИАН.

Если украинские больницы будут наполняться такими темпами, то коллапс медицинской системы наступит через 10-14 дней, предупредил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

По его словам, не будет хватать коек и медиков.

"У нас катастрофа по госпитализациям – 5 924 за сутки – это новый рекорд!.. если больницы будут такими темпами наполняться – будет коллапс за 10-14 дней. Не хватит медиков и коек, видимо, также" , – отметил медик.

Жиравецкий считает, что Украине нужен новый план для остановки волны коронавируса.