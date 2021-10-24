Европа тоже узнала, что такое "газовый шантаж" РФ - Зеркаль

В этом году в Европе узнали, что такое газовый шантаж России. Об этом в интервью заявила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль, сообщает Радио Свобода.

Она отметила, что сейчас ситуация с рынком газа является "болезненной для всех".

"В Европе выросли цены на "энергетическую корзину", которая включает уголь, нефть и газ, на 95%. То есть сейчас все чувствуют, что это такое. И даже накануне саммита ООН, который будет посвящен вопросам изменения климата, и должен состояться уже в конце в этом месяце, это будет сказываться. Потому что даже несмотря на то, что все хотят достичь нулевых выбросов к 2050 году, сейчас в Британии возвращаются к угольной генерации и расконсервируют станции для того, чтобы обогревать жителей.

Что касается Украины, то, действительно, мы знаем, как никто, что такое "газовые войны" и что такое газовый шантаж. В этом году это узнала и Европа. Потому что она сейчас зависит от Путина, который поставляет более 40% голубого топлива в ЕС" , - подчеркнула Зеркаль.

В сокращении поставок газа на территорию Евросоюза обвиняют Россию. Европарламент считает, что "Газпром" шантажирует Европу ограничениями на поставки, заставляя таким образом ускорить сертификацию "Северного Потока-2".

Евродепутаты обратились к Еврокомиссии с требованием расследовать деятельность "Газпрома".

Российский концерн, в свою очередь, подорожание объясняет внутренним спросом, который вырос за холодной зимы в России. Эта позиция частично совпадает с позицией немецкого правительства, считает, что цены на газ взлетели за высокого спроса.

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