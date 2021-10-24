На Украину надвигается арктический циклон

На Украину надвигается арктический циклон

В начале следующей недели в Украине ожидается существенное похолодание из-за перемещения арктической воздушной массы, сообщает Укринформ.

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    Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

    По данным синоптиков, в Украину идет мощный циклон, центр которого находится над Финляндией, он затягивает холодный арктический воздух и быстро распространяет его на Европу.

    "Холодный воздух достигнет Украины и приведет к снижению температуры на 5-7 градусов", - говорится в сообщении.

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