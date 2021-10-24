На Украину надвигается арктический циклон
В начале следующей недели в Украине ожидается существенное похолодание из-за перемещения арктической воздушной массы, сообщает Укринформ.
Об этом рассказали в Укргидрометцентре.
По данным синоптиков, в Украину идет мощный циклон, центр которого находится над Финляндией, он затягивает холодный арктический воздух и быстро распространяет его на Европу.
"Холодный воздух достигнет Украины и приведет к снижению температуры на 5-7 градусов", - говорится в сообщении.