Мировой чип-кризис: что происходит на украинском авторынке

Из-за так называемого чип-кризиса во всем мире останавливаются предприятия. У них нет полупроводниковых чипов, которые используются в бортовой электронике. Сайт выяснил, нет ли дефицита этих комплектующих на сервисных станциях в Украине. Ведь они тоже могут потребоваться при поломке, сообщает Autoconsulting.

Сайт недавно рассказывал о том, что из-за чип-кризиса в нашей стране уже наблюдается дефицит многих моделей автомобилей. Срок ожидания некоторых может достигать 6-8 месяцев. И это - на сегодня, поскольку обстановка постоянно меняется и, к сожалению, - в худшую сторону.

Но ведь те же полупроводниковые микрочипы широко используются, например, в автомобильных сенсорных экранах, цифровых приборных панелях, блоках управления автомобилями. Смогут ли их заменить на наших фирменных СТО, если они сломаются?

Как сообщили в пресс-службе компании “АВТ Бавария Украина”, мощности производителей обычно распределяются, как на производство новых автомобилей, так и, в достаточном объеме, на поддержку и обслуживание уже проданных автомобилей на рынке. В том числе - и гарантийных замен. Однако, в условиях острого дефицита определенных комплектующих, их ограниченное количество может в первую очередь распределяться туда, где проблема стоит наиболее остро. В том числе, периодически, на сборочный конвейер. Соответственно, та часть комплектующих, которая могла бы служить запасом для потребностей послепродажного сервиса, также может уменьшаться.

Это совсем не означает, что клиенты сервиса дискриминированы и не получат надлежащего сервисного обслуживания. Для этого у производителя налажена система так называемых тикетов. Поэтому, приоритетные запчасти распределяются туда, где приоритет проблем выше. Но это также не означает, что на сервисе все завалено комплектующими, на которые на конвейере наблюдается острый дефицит.

Как сообщил директор по сервису компании “Stellantis Украина” Александр Лич, перебои с поставками комплектующих, которые содержат микрочипы и полупроводники, есть. И запасы этих комплектующих сделать нельзя. По политике Группы Stellantis, они поставляются только под заказ. Из-за дефицита на рынке, время доставки увеличилось с 8-12 дней до 15-20. Но ситуация под контролем. К сожалению, эти комплектующие не имеют бюджетных аналогов, например, в линейке Eurorepar. Хотя, есть восстановленные на заводе комплектующие, которые немного дешевле. Но они тоже в дефиците, как и подобные оригинальные новые запчасти. Хорошая новость в том, что цены на такие комплектующие не поднялись. Кроме того, блоки управления автомобилем, дисплеи и жидкокристаллические приборные панели выходят из строя не так уж и часто. Поэтому, проблем для клиентов с их заменой пока нет. Хотя, и ситуация с так называемым чип-кризисом не улучшается. Так что проблемы могут усугубиться.

В пресс-службе компании “Рено Украина” сообщили, что запасные части с полупроводниковыми микрочипами обязательны для производства автомобиля, но практически не выходят из строя во время его эксплуатации. Соответственно, на них отсутствует спрос. В связи с этим, на СТО Renault нет дефицита и не планируется его возникновение.

В пресс-службе компании “Ниссан Мотор Украина” сообщили, что на данный момент ощутимо негативного влияния чип-кризиса на поступление в Украину комплектующих с электронными компонентами нет. Все поставки осуществляются согласно графика. В том числе и дисплеев, цифровых приборных панелей, бортовых компьютеров и т.д. В Украине дефицита этих комплектующих нет. Сроки доставки таких элементов автомобиля не увеличились. Ни в период пика пандемии 2020 г, ни сейчас.

Что касается перспектив, то в пресс-службе компании “Ниссан Мотор Украина” считают, что исходя из текущей ситуации, можно говорить о стабильных поставках всего перечня необходимых оригинальных запчастей Nissan в Украину.

Как сообщили в пресс-службе компании “Порше Украина”, логистика запасных частей “Порше Украина” основывается на цепочках поставки деталей через сеть “Порше Холдинга”. На сегодняшний день каких-либо проблем по поставкам запчастей, связанных с дефицитом полупроводников, здесь не ощущают. Около 99% заказываемых дилерами “Порше Украина” запасных частей, как и прежде, поставляются в минимальные сроки, согласно графику.

Как видим, чип-кризис пока практически не затронул украинский автосервис. Однако, обстановка с дефицитом микрочипов в мире пока не улучшается, и как будет дальше, - покажет время.