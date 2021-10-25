Подработать за $1000/мес.: каждый четвертый ищет дополнительный заработок

Работа на удаленке или с частичной занятостью все чаще фигурирует в запросах от украинцев на сайтах по трудоустройству. Тем не менее предложений с подобным форматом работы в октябре было почти вдвое меньше, чем соискателей, сообщает UBR.

А получать свыше 20 тыс. грн от такого вида деятельности получится далеко не у всех: зависит от количества навыков, опыта и профессиональной сферы.

По данным кадрового портала grc.ua, вакансий с предложениями о неполной занятости в октябре по Украине было всего 8% от общего числа объявлений о работе. Большинство из них сосредоточились в трех сегментах: маркетинг, реклама, PR – 20%, работа для студентов – 15% и административный персонал – 12% объявлений.

Меньше 10% поисков сосредоточены в области информационных технологий, консультировании, продажах, образовании, домашнем и рабочем персонале.

При этом лучше платят именно в категориях с наименьшим спросом: ИТ-специалисты в среднем могут рассчитывать на 19 900 грн, менеджеры по продажам – 19 700 грн, преподаватели, лаборанты и переводчики – 17 900 грн. А вот маркетологи и пиарщики значительно отстают – их частичную занятость оценили в 7 200 грн.

Ключевым в оплате труда эксперты называют выбор востребованной профессиональной сферы, наличие опыта работы в ней и редкие навыки. В пример приводят вакансию переводчика со знанием английского и китайского языков – такой специалист может рассчитывать на оклад в $1000.

В целом средняя компенсация для категории работников с неполной занятостью в октябре составила 13 000 грн. Большинство работодателей (49%) придерживаются зарплатной вилки от 7000 грн до 13 000 грн, еще 26% обещают до 20 000 грн, до 26 000 грн – в 13% вакансий, и только в 12% – свыше 26 000 грн.

Несмотря на существенную разницу в оплате труда по категориям, работу с частичной занятостью ищут около четверти украинцев, а в связи с грядущими карантинными ограничениями этот сегмент продолжит расти.