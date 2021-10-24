В Киеве объявили штормовое предупреждение до конца дня

В Киеве объявили штормовое предупреждение до конца дня

Украинские синоптики объявили штормовое предупреждение в Киеве до конца дня. Порывы будут достигать 18 метров в секунду, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

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    Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

    Сообщается, что в ближайшие часы в Киеве и до конца суток 24 октября ожидаются порывы ветра 15-18 метров в секунду (I уровень опасности, желтый).

    Ранее сообщалось, что погода в Украине в ближайшие дни будет меняться, и ощутимо похолодает практически везде. В частности, в горных районах ожидается до -9. Похолодание в Украине обусловлено тем, что пришел арктический воздух.

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