В Украине стартуют продажи обновленного Renault Koleos

С 1 ноября в официальной дилерской сети стартуют продажи обновленного флагмана. Koleos продается не так активно, как было запланировано, поэтому французы регулярно его модернизируют и даже репозиционируют, сообщает The Page.

Например, на европейском рынке теперь не будет бюджетных исполнений — только срединная и топовая комплектации Intens и Initiale Paris. У нас паркетник будет предлагаться в фиксированных исполнениях Zen и Intense.

Обновление образца 2019 года затронуло только железо (моторы, трансмиссии и ассистансы), поэтому нынешние изменения коснулись в первую очередь внешности.

Экстерьер

Теперь у Koleos куда более богатый хром-пакет, расширенная цветовая гамма плюс исключительно LED-оптика. Светодиодные фары обеспечивают на 25% лучшие показатели освещенности, чем галогенные, и при этом потребляют на 10% меньше энергии. В свою очередь, задние фонари получили 3D-эффект и бегущую строку поворотников.

Силовой агрегат

В Европе моторная линейка Renault Koleos начинается с 158-сильной турбочетверки 1.3 TCe, которая предназначена только для переднеприводной версии. Но у нас ее не будет, как и стоящего ступенью выше дизеля 2.0 dCi мощностью 184 л. с. Как минимум на первых порах на украинском рынке паркетник можно будет заказать только в одной конфигурации: с флагманским 2,5-литровым бензиновым мотором (171 л. с., 233 Нм) и обновленным роботом CVT X-Tronic с двумя сцеплениями и семью виртуальными передачами. За счет имитации ступенчатых переключений адаптивная трансмиссия EDC переключается, совсем как классический автомат. Интеллектуальная трансмиссия 4х4i c тремя преднастройками режимов работы (2WD, AUTO и 4WD LOCK) получила систему контроля движения при спуске HDC.

Интерьер

За новый уровень комфорта у Koleos отвечают более широкие углы открывания дверей, вентилируемые передние сиденья с регулировкой длины подушек, обогрев лобового стекла и рулевого обода плюс электропривод открытия-закрытия багажной двери. Как никогда много внимания уделено второму ряду самого просторного кроссовера Renault. Тут и регулировки угла наклона спинок, и обогрев задних боковых сидений, и система Easy Break, позволяющая складывать второй ряд одним движением почти в ровный пол. В топовой версии Intense салон получил новую кожаную обивку Riviera Camel плюс деревянные вставки на дверных картах и приборной панели. В списке опций — сиденья с обивкой из кожи nappa двух цветов и с подголовниками повышенной комфортности.

Электроника

У мультимедийной системы R Link2 теперь новый планшет с 7-дюймовым (есть и опциональный на 8.7") сенсорным экраном, функция поддержки технологий репликации смартфона и возможность кастомизации бортового компьютера за счет изменения стиля изображения и цвета. Кроме того, меню электронных систем пополнилось премиальной аудиосистемой от BOSE, контурной подсветкой салона с пятью вариантами цвета и системой помощи водителю, включающей функции контроля рядности, сканирования слепых зон, автоматическое переключение дальнего-ближнего света и ассистанс автоматической парковки.

Стоимость

За переднеприводную версию Zen дилеры просят 708,9 тыс. грн. Ее полноприводная разновидность обойдется в 769,7 тыс. грн. Топовый Intense оценен в 845,2 тыс. грн.



Все «колеосы», поступающие на украинский рынок, собираются исключительно в южнокорейском Пусане.