В Польше задержали украинца, подозреваемого в перевозке мигрантов

Польская полиция задержала гражданина Украины, перевозившего в автобусе 12 человек, которые, вероятно, нелегально находились на территории Польши. Во время преследования на дороге в Подляшском воеводстве произошло ДТП, один человек получил травмы, сообщает Польское радио.

Представитель местной полиции Томаш Крупа сообщил, что инцидент произошел в субботу утром, 23 октября, на национальной дороге 66. Полиция пыталась остановить автобус марки Renault для осмотра, но водитель не остановился.

Полиция начала преследование, но ей препятствовал автомобиль марки Nissan. Водитель автомобиля выехал на противоположную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Honda. Пассажира Honda доставили в больницу.

Водитель автобуса Renault повернул на боковую грунтовую дорогу, скрылся с места происшествия, оставив автобус с 12 людьми. Томаш Крупа сообщил, что полиция задержала водителя автобуса через три километра. Задержан водитель Nissan, который тоже оказался гражданином Украины.

В полиции сообщили, что по состоянию здоровья в больницу попали две женщины и ребенок, которые ехали в автобусе Renault. Автобус в ДТП не попал.