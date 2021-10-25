Заробитчане получат разрешения на работу в Польше сразу на 2 года

Польша стремится побороть кадровый голод на предприятиях новыми поблажками для иностранных работников. В связи с этим власти страны приняли ряд соответствующих изменений к законопроекту об иностранцах, сообщает UBR.

Они предусматривают, что при подаче заявлений на временное проживание (карту побыта) больше не будут требовать доказать наличие гарантированного места проживания в Польше и источник регулярного дохода, рассказали в компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

Дело в том, что местным предпринимателям позарез нужны работники, в т.ч. и из Украины. Польша, которая в 2021 году демонстрирует наибольший рост ВВП за всю историю (на 11,1%), испытывает особую нехватку сотрудников на промпредприятиях, в логистической и строительной отраслях.

В связи с этим ключевые сферы не могут гарантировать выполнение производственных планов и соблюдение сроков.

"Сейчас нужны любые улучшения в ускорении легального нахождения и трудоустройства мигрантов в Польше. Снижение административных барьеров и увеличение периода работы поможет стабилизировать миграцию работников из Украины, которые сегодня приезжают, имея преимущественно краткосрочные разрешения на работу" , – говорит вице-президент Gremi Personal Каролина Шлешинская.

Точные даты вступления в силу новых положений пока неизвестны: все решится после процедуры рассмотрения в польском парламенте. Так или иначе, новации должны поспособствовать значительному упрощению административной процедуры легализации нахождения и работы трудовых мигрантов в Польше.

Помимо прочего, поправки к закону изменят механизм получения вида на жительство при смене работодателя и облегчат доступ к длительным разрешениям на работу.

Также планируется увеличить сроки действия краткосрочных разрешений, которыми чаще других пользуются украинцы – с 6 до 24 месяцев. А работникам предприятий стратегического значения "карты побыта" будут выдаваться более оперативно.