Нарушать Регламент ВР можно — Гетманцев
Верховная Рада должна работать в соответствии с Регламентом, однако от него часто отступали в парламентах всех созывов, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.
"Регламент — это закон, который содержит свои процедуры работы Верховной Рады. И Верховная Рада неоднократно отклоняется от этой процедуры. Это может осуществляться по согласию всех фракций, а может осуществляться просто потому, что мы принимаем то или иное решение с нарушением сроков, например, на раздачи материалов, с нарушением сроков на ознакомление с таблицей во втором чтении, с нарушением тех или иных норм, которые не имеют принципиального значения для законотворчества", — отметил нардеп.
Гетманцев также отметил, что нынешний созыв Верховной Рады намного реже отступает от Регламента, чем это было при "предшественниках".
"Регламент не означает, что мы должны идти в полном соответствии с каждой статьей этого закона. Поэтому абсолютно является обоснованной практикой не только этого созыва, хотя давайте будем честными — этот созыв соблюдает регламент гораздо больше, чем это делали предыдущие созывы. Так вот, правилом является для Верховной Рады как таковой, как высшего законодательного органа государства — в том или ином виде отклоняться от непринципиальных норм регламента", — сказал Гетманцев.