Нарушать Регламент ВР можно — Гетманцев

Верховная Рада должна работать в соответствии с Регламентом, однако от него часто отступали в парламентах всех созывов, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

"Регламент — это закон, который содержит свои процедуры работы Верховной Рады. И Верховная Рада неоднократно отклоняется от этой процедуры. Это может осуществляться по согласию всех фракций, а может осуществляться просто потому, что мы принимаем то или иное решение с нарушением сроков, например, на раздачи материалов, с нарушением сроков на ознакомление с таблицей во втором чтении, с нарушением тех или иных норм, которые не имеют принципиального значения для законотворчества" , — отметил нардеп.

Гетманцев также отметил, что нынешний созыв Верховной Рады намного реже отступает от Регламента, чем это было при "предшественниках".