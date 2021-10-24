МИД России обвинил США в садизме

Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что США превратили процедуру получения визы гражданами России в настоящий ад и садизм, сообщает Корреспондент.

"Прочитала, что Государственный департамент внес россиян, готовых оформить визу в США, в категорию "бездомные национальности"... Они превратили банальную для XXI века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого - издевательство на грани садизма", - написала Захарова в Telegram-канале .

Чиновница заявила, что в Госдепе "давно сломалось что-то важное, что никак не могут починить".

"Много лет американские дипломаты разрушали не ими созданную систему предоставления консульских услуг в России: закрывали консульства, сокращали штат консульских работников, экспериментировали с тем, насколько наш симметричный ответ отличается от зеркального. Неужели никому из апологетов этой грязной стратегии не пришло в голову, что они одновременно разрушают свои же собственные идеалы свободы?", - добавила она .

По ее словам, речь идет не только о сокращении туризма и культурных обменов, это "удар по семьям и родственникам".

Напомним, что Государственный департамент США отнес россиян к категории граждан, которые не могут получить американскую визу в своей стране.

Россияне могут обратиться за визой в посольство в Варшаве.