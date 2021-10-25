Комплекс упражнений для сильных рук: как накачать с помощью фитнес-резинок

Совсем необязательно ходить в спортзал, чтобы работать над своим телом. Далее комплекс упражнений, которые помогут накачать сильные и рельефные руки с помощью фитнес-резинок, сообщает 24 Канал.

Комплексом упражнений поделился фитнес-тренер Ник Уолкер. С его помощью можно работать над своим телом и очень быстро увидеть желаемые результаты.

Не забывай перед тренировкой разогревать свое тело. Это позволит тебе получить максимум удовольствия и пользы от упражнений. А еще ты сможешь избежать неприятных ощущений в мышцах.

Тренировку можно выполнять с помощью фитнес-резинок. Они и заставят твои руки гореть, а вместе с тем – наращивать мышцы и рельеф.

Мощная тренировка рук с фитнес-резинками – упражнения

Поочередные сгибания рук Тяга рук к лицу Тяга на трицепс одной рукой (поочередно на каждую руку) Тяга рук над головой лежа.

Смотри на видео, как правильно выполнять тренировку от Ника Уолкера:

Эти упражнения можно выполнять как суперсет, так и добавлять к своему привычному комплексу тренировок. Главное – подойти к процессу ответственно, делать каждое повторение качественно и, как уже отметил тренер, получать удовольствие.