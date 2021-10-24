Украина получила военной помощи США на $60 млн

В Украину прибыло две партии дополнительной международной безопасности помощи от США. Наша страна получила боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение и медицинское имущество, сообщает Обозреватель.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Всего за месяц прибыло три партии помощи от Штатов на общую сумму почти 60 миллионов долларов.

Глава правительства отметил, что США поддерживают Украину в противодействии российской агрессии.

Отметим, что ранее в аэропорт "Борисполь" из США доставили грузы дополнительной помощи в сфере безопасности. Было доставлено медицинское имущество, боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения.

Ранее американские конгрессмены предложили администрации президента США Джо Байдена передать или продать Украине систему противоракетной обороны "Железный купол". Такая разработка уже 15 лет стоит на вооружении Израиля и помогает военным бороться с боевиками из сектора Газа.

Также Конгресс предложил увеличить объем военной помощи Украине. В частности, в проекте оборонного бюджета США на 2022 год предусматривается 300 млн долларов для Киева.

Президент России Владимир Путин заявил, что визит главы Минобороны США в Киев означает фактическое приглашение Украины в состав Североатлантического альянса (НАТО).